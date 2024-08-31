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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность
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  • Sonntag (4)
  • Teutoburger (1)
  • Tosunidis Coin House (1)
  • UBS (2)
  • WAG (5)
Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Tosunidis Coin House - March 8, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 8 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1842 G на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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