Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 талера
- Год 1842
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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