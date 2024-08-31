2 талера 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

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