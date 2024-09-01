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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1842 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1842 G
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1842 G
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 16

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842 G
Средняя цена 320 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Талер 1842 G
Средняя цена 100 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Талер 1842 G Горный
Средняя цена 540 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/6 талера 1842 G
Средняя цена 110 $
Продажи
1 26
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1842 G
Средняя цена 80 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 новый грош 1842 G
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 нового гроша 1842 G
Средняя цена 35 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1842 G
Средняя цена
Продажи
0 10
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