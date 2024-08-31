2 1/2 талера 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 1/2 талера 1842 года со знаком G. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32165 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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