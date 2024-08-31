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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 1/2 талера 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1842 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 1/2 талера 1842 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 1/2 талера 1842 года со знаком G. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32165 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (7)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stack's (1)
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2972 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Heritage - January 9, 2017
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Heritage - April 18, 2011
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Stack's - March 10, 2006
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1842 G на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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