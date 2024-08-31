Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 1/2 талера 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1842
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 1/2 талера 1842 года со знаком G. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32165 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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