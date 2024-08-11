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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 новых гроша 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр 21,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1087 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (4)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1842 G на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1842 G на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1842 G на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1842 G на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1842 G на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1842 G на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1842 G на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1842 G на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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