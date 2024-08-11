Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр 21,1 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1842
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1087 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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