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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/6 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1609 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • WAG (4)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 13, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - June 5, 2018
Продавец BAC
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - October 26, 2017
Продавец BAC
Дата 26 октября 2017
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1842 G на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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