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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 750 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Aurea - June 12, 2022
Продавец Aurea
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Solidus Numismatik - June 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1842 G на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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