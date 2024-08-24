Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1842
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 750 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.
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Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 26 марта 2023
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Дата 29 октября 2022
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Дата 23 октября 2022
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Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
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Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
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Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
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Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
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