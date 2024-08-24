Талер 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 750 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

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