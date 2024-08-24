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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 нового гроша 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/2 нового гроша 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/2 нового гроша
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2806 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1842 G на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1842 G на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1842 G на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1842 G на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1842 G на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1842 G на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1842 G на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 нового гроша 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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