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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1842 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 5 талеров 1842 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 5 талеров 1842 года G - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1842 года со знаком G. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
4053 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
3369 $
Цена в валюте аукциона 3250 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1842 G на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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