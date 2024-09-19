2 талера 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе H.D. Rauch за 2700 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2015.

Сохранность UNC (7) AU (13) XF (51) VF (28) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) AU58 (1) AU50 (1) DETAILS (1) Сервис PCGS (1) NGC (3)

Продавец Все фирмы

Ars Time (1)

Aureo & Calicó (2)

BAC (10)

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (1)

Cayón (1)

Emporium Hamburg (9)

Felzmann (1)

Frühwald (1)

GINZA (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (5)

Heritage (5)

HERVERA (3)

HIRSCH (2)

Höhn (13)

iNumis (2)

Jean ELSEN (2)

Kroha (2)

Künker (7)

Möller (3)

Rauch (3)

Soler y Llach (4)

Teutoburger (7)

UBS (1)

WAG (9)

Westfälische (2)