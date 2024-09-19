Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 талера
- Год 1851
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе H.D. Rauch за 2700 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2015.
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Сохранность XF
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Сохранность AU58 PCGS
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Сохранность XF
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