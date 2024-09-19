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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1073 проданному на аукционе H.D. Rauch за 2700 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
467 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1851 F на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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