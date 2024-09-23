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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1851 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1851 F
Средняя цена 300 $
Продажи
1 99
Аверс
Реверс
Талер 1851 F
Средняя цена 140 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Талер 1851 F Горный
Средняя цена 390 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/6 талера 1851 F
Средняя цена 85 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1851 F
Средняя цена 60 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 новый грош 1851 F
Средняя цена 70 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 нового гроша 1851 F
Средняя цена 45 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1851 F
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1851 F
Средняя цена 80 $
Продажи
0 9
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