Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1851
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2488 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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