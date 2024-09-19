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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2488 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1851 F на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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