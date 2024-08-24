1 пфенниг 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Katz Auction за 190 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2023.

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