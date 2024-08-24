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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1851 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 пфенниг 1851 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Katz Auction за 190 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1851 F на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1851 F на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1851 F на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1851 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1851 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1851 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1851 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1851 F на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1851 F на аукционе BAC - December 16, 2016
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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