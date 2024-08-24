Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1851
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Katz Auction за 190 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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