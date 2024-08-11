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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 новых гроша 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр 21,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1131 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 110 USD. Торги состоялись 18 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1851 F на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1851 F на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1851 F на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1851 F на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1851 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1851 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1851 F на аукционе Stephen Album - January 20, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD

Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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