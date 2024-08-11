Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр 21,1 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1851
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1131 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 110 USD. Торги состоялись 18 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Stephen Album (1)
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Где продать?
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