Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1851
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1132 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 150 USD. Торги состоялись 18 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Höhn (1)
- Stack's (1)
- Stephen Album (1)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 1/6 талера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск