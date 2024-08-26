1/6 талера 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1132 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 150 USD. Торги состоялись 18 января 2018.

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