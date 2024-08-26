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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1851 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/6 талера 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1132 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 150 USD. Торги состоялись 18 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1851 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1851 F на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1851 F на аукционе Stack's - May 14, 2018
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1851 F на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1851 F на аукционе Stephen Album - January 20, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

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