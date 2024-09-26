2 талера 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1848 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6409 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 6750 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

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