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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1848 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1848 F
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 талеров 1848 F
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1848 F
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1848 F
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Талер 1848 F
Средняя цена 200 $
Продажи
1 106
Аверс
Реверс
Талер 1848 F Горный
Средняя цена 390 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/6 талера 1848 F
Средняя цена 300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1848 F
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 новый грош 1848 F
Средняя цена 60 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 нового гроша 1848 F
Средняя цена 80 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1848 F
Средняя цена 55 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1848 F
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4
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