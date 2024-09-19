Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 1/2 талера 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1848 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 1/2 талера 1848 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 1/2 талера 1848 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5254 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
Саксония-Альбертина 2 1/2 талера 1848 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа II Монеты Саксония-Альбертина 1848 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских золотые монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 2 1/2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск