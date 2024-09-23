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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 5 талеров 1848 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 5 талеров 1848 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1848 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (9)
  • Rhenumis (1)
Саксония-Альбертина 5 талеров 1848 F на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
4033 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1848 F на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
8884 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1848 F на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1848 F на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1848 F на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1848 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1848 F на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1848 F на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1848 F на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1848 F на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1848 F на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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