Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 талеров 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 5 талеров
- Год 1848
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1848 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
Сохранность
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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