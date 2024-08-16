Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1848
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1848 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 11 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
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