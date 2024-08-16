1 пфенниг 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1848 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 11 марта 2018.

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