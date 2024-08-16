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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1848 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 пфенниг 1848 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1848 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 11 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1848 F на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1848 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1848 F на аукционе Александр - September 25, 2021
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1848 F на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1848 F на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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