2 новых гроша 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1848 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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