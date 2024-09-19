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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 новых гроша 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр 21,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1848 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1848 F на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1848 F на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1848 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1848 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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