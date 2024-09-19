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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/6 талера 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1848 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3786 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
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  • Grün (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1848 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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