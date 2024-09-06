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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 10 талеров 1848 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 10 талеров 1848 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0677 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1848 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3643 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16500 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1848 F на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 PL
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1848 F на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
19785 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1848 F на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
18375 $
Цена в валюте аукциона 15500 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1848 F на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1848 F на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1848 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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