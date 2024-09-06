10 талеров 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1848 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3643 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16500 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

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