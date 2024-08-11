Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 - 3,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1848
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1848 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3384 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 98 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
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