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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 нового гроша 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/2 нового гроша 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/2 нового гроша
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1848 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3383 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Russiancoin (2)
  • WAG (2)
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1848 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1848 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1848 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1848 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1848 F на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1848 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 нового гроша 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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