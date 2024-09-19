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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1848 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 новый грош 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 новый грош 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1848
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1848 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3382 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 95 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
  • Zöttl (2)
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1848 F на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1848 F на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1848 F на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1848 F на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1848 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1848 F на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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