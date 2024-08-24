Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1840 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 талера
- Год 1840
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1840 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4032 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1650 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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