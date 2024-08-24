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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1840 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1840 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1840 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1840
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1840 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4032 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1650 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе VL Nummus - September 17, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Solidus Numismatik - June 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Kroha - April 7, 2018
Продавец Kroha
Дата 7 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина 2 талера 1840 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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