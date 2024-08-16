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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5886 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Dorotheum - May 17, 2024
Продавец Dorotheum
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Stack's - January 10, 2013
Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Stack's - January 10, 2013
Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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