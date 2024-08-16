Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 талера
- Год 1841
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5886 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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