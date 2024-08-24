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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841 G
Средняя цена 840 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Талер 1841 G
Средняя цена 130 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Талер 1841 G Горный
Средняя цена 750 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/6 талера 1841 G
Средняя цена 150 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1841 G
Средняя цена 65 $
Продажи
1 10
Аверс
Реверс
1 новый грош 1841 G
Средняя цена 100 $
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1/2 нового гроша 1841 G
Средняя цена 75 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1841 G
Средняя цена 75 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1841 G
Средняя цена 95 $
Продажи
0 4

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841 G Премия за трудолюбие
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 27
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