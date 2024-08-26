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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1841 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1841 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1841 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1841 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
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  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Rauch (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1841 G "Горный" на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1841 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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