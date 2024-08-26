Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1841 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1841
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1841 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность UNC
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность UNC
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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