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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/6 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 250 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (3)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1841 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1841 G на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1841 G на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1841 G на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1841 G на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1841 G на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1841 G на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1841 G на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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