Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1841
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 250 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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