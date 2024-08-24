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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1841 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 пфенниг 1841 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: anticomondo GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2309 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
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  • WAG (2)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1841 G на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1841 G на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1841 G на аукционе Anticomondo - March 18, 2021
Продавец Anticomondo
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1841 G на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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