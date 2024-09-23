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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 нового гроша 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/2 нового гроша 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/2 нового гроша
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2442 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 200 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Numismatica Ranieri - April 4, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 нового гроша 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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