1/2 нового гроша 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2442 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 200 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2022.

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