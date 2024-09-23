Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/2 нового гроша 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/2 нового гроша
- Год 1841
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2442 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 200 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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