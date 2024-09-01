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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 новый грош 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 новый грош 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4593 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 175 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.

Сохранность
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  • Russiancoin (3)
  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Numismatica Ranieri - April 4, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Naumann - April 1, 2018
Продавец Naumann
Дата 1 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Numismatica Ranieri - May 22, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 22 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1841 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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