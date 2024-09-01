Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 новый грош
- Год 1841
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4593 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 175 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.
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- Teutoburger (1)
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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