Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3492 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Coin Cabinet (1)
  • DNW (1)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (19)
  • Kroha (1)
  • Künker (4)
  • Möller (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sartor Numismatica (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (6)
  • UBS (1)
  • Via (1)
  • WAG (7)
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Sartor Numismatica - June 23, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Felzmann - January 17, 2022
Продавец Felzmann
Дата 17 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1841 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа II Монеты Саксония-Альбертина 1841 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск