Талер 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3492 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (2) AU (18) XF (27) VF (18) F (1) Нет оценки (2)

Продавец Все фирмы

Auctiones (1)

Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)

Coin Cabinet (1)

DNW (1)

Felzmann (1)

Gärtner (1)

Grün (2)

Heritage (1)

HIRSCH (2)

Höhn (19)

Kroha (1)

Künker (4)

Möller (2)

Monnaies d'Antan (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Niemczyk (1)

Numimarket (2)

Numisbalt (1)

NUMMUS Olomouc (1)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (1)

Rhenumis (1)

Russiancoin (1)

Sartor Numismatica (1)

Soler y Llach (1)

Solidus Numismatik (2)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (6)

UBS (1)

Via (1)

WAG (7)