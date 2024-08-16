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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1841 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 пфеннига 1841 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1635 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Russiancoin (8)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1841 G на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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