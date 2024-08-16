2 пфеннига 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1635 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

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