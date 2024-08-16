Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1841 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 - 3,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1841
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1635 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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