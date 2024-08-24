2 талера 1841 года G "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1841 года "Премия за трудолюбие" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 7900 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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