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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1841 года G "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года G "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1841 года G "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1841 года "Премия за трудолюбие" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 7900 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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  • Spink (1)
Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
7562 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
4742 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие" на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1841 "Премия за трудолюбие" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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