Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1841 года G "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 талера
- Год 1841
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1841 года "Премия за трудолюбие" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 7900 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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