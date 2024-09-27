Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 талера
- Год 1852
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2559 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (3)
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- HIRSCH (1)
- Höhn (8)
- JMPG (1)
- Künker (12)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (1)
- Rhenumis (1)
- Schulman (1)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (9)
- WCN (1)
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 талера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск