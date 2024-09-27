2 талера 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2559 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

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