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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2559 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Stack's - February 29, 2024
Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Schulman - June 13, 2020
Продавец Schulman
Дата 13 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина 2 талера 1852 F на аукционе VL Nummus - September 15, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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