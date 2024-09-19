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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1847 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10357 проданному на аукционе Stack's Bowers за 950 USD. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность AU
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 CHF
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Heritage - May 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе cgb.fr - August 3, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе cgb.fr - July 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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