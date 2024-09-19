2 талера 1847 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10357 проданному на аукционе Stack's Bowers за 950 USD. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (17) XF (46) VF (21) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) AU58 (3) Сервис NGC (3) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Anticomondo (1)

Ars Time (1)

Artemide Aste (1)

Auction World (2)

AURORA (1)

Cayón (1)

cgb.fr (2)

Chaponnière (1)

Emporium Hamburg (3)

Felzmann (4)

Gärtner (1)

GGN (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (4)

Grün (8)

Heritage (1)

Heritage Eur (2)

HERVERA (1)

HIRSCH (2)

Höhn (4)

ibercoin (1)

iNumis (1)

Jean ELSEN (1)

Kroha (1)

Künker (8)

Möller (1)

Monnaies d'Antan (1)

Münz Zentrum Rheinland (2)

Münzen & Medaillen (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Numimarket (1)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (1)

Rhenumis (1)

SINCONA (1)

Soler y Llach (2)

Spink (2)

Stack's (2)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (7)

UBS (1)

WAG (5)

WCN (1)

Westfälische (1)