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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1847 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847 F
Средняя цена 280 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
Талер 1847 F
Средняя цена 500 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Талер 1847 F Горный
Средняя цена 260 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/6 талера 1847 F
Средняя цена 220 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1847 F
Средняя цена 65 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 новый грош 1847 F
Средняя цена 65 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1847 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1847 F
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты (Фридрих Август II)

Аверс
Реверс
2 талера 1847 F Премия за трудолюбие
Средняя цена 29000 $
Продажи
0 11

Памятные монеты (Иоганн)

Аверс
Реверс
2 талера 1847 B Премия за трудолюбие Гибрид. Медь
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 3
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