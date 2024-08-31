Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1847 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 новый грош
- Год 1847
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2996 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Rare Coins (1)
- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Где продать?
Для продажи 1 новый грош 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск