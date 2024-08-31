Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1847 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 новый грош 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 новый грош 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2996 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Rare Coins (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1847 F на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1847 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1847 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1847 F на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1847 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1847 F на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR

Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа II Монеты Саксония-Альбертина 1847 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1 новый грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск