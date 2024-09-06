Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1847 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1847
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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