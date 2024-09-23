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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1847 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1847 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 пфеннига 1847 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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