Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1847 года F "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года F "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1847 года F "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1847 года "Премия за трудолюбие" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1204 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Katz (4)
  • Künker (5)
  • Spink (1)
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
30533 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
30050 $
Цена в валюте аукциона 30001 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 талера 1847 "Премия за трудолюбие" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа II Монеты Саксония-Альбертина 1847 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск