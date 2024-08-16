Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1847 года F "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 талера
- Год 1847
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1847 года "Премия за трудолюбие" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1204 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.
Сохранность
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
30050 $
Цена в валюте аукциона 30001 EUR
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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