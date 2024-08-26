Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1847 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1847
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4496 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 900 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2024.
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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