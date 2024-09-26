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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1847 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/6 талера 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1059 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (2)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1847 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1847 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1847 F на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1847 F на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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