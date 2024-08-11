Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1847 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр 21,1 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1847
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2807 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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