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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1847 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1847 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1847 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1847 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2271 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1000 EUR. Торги состоялись 16 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (4)
  • Möller (2)
  • Rauch (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WAG (3)
Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1847 F "Горный" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1847 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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