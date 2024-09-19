Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1847 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1847
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1847 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2271 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1000 EUR. Торги состоялись 16 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (2)
- Künker (4)
- Möller (2)
- Rauch (1)
- Solidus Numismatik (1)
- WAG (3)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1847 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск