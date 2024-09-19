Талер 1847 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1847 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2271 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1000 EUR. Торги состоялись 16 февраля 2023.

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