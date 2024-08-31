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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1847 года B "Премия за трудолюбие". Гибрид. Медь (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Разновидность: Гибрид. Медь

Аверс монеты - 2 талера 1847 года B "Премия за трудолюбие" Гибрид Медь - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 талера 1847 года B "Премия за трудолюбие" Гибрид Медь - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 33,23 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 талера
  • Год 1847
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1847 года "Премия за трудолюбие" со знаком B. Гибрид. Медь. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 2 талера 1847 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
5155 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность UNC
Цена
3256 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1847 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1847 "Премия за трудолюбие" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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