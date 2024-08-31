Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1847 года B "Премия за трудолюбие". Гибрид. Медь (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Разновидность: Гибрид. Медь
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1847 года "Премия за трудолюбие" со знаком B. Гибрид. Медь. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
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