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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1843 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1843 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1843 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1843 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (2)
  • COINSNET (1)
  • Felzmann (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (6)
  • Rhenumis (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
  • Wormser Auktionshaus (2)
Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Wormser Auktionshaus - May 30, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Wormser Auktionshaus - February 28, 2023
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - June 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Aurea - October 9, 2018
Продавец Aurea
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Teutoburger - December 10, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G "Горный" на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1843 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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