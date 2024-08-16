Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1843 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1843
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1843 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 30 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Aurea
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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