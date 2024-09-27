1 новый грош 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1849 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4455 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 36 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

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