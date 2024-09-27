Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 новый грош
- Год 1849
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1849 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4455 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 36 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (3)
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Где продать?
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