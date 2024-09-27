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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1 новый грош 1849 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1 новый грош 1849 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1849 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4455 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 36 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (3)
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1849 F на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1849 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1849 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1849 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR

Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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